Discarica a cielo aperto in via Baronio Manfredi segnalata dai residenti

Un'altra uguale si trova di fronte i locali del Cres. LE FOTO

MONREALE, 21 gennaio – Ancora un'altra segnalazione da parte di qualche cittadino perbene, anche in questo caso di denuncia nei confronti della poca educazione di qualche altro suo compaesano che, indifferente di fronte alle norme d'igiene comune, ricrea vere e proprie discariche a cielo aperto con il conferimento selvaggio dei propri rifiuti. Questa volta le voci ci giungono dalla via Baronio Manfredi.

A onor del vero, la condizione del tratto stradale - quotidianamente praticato da residenti e non - era stato tenuto d'occhio per più di un anno. La situazione, comunque, non è semplicemente rimasta invariata, ma anzi è addirittura peggiorata: aldilà dei "classici" sacchetti contenenti rifiuti domestici, si possono chiaramente notare (come la nostra gallery fotografica mostra) materassi, cuscini, sedie, tavoli, copertoni d'automobile gettati alla bell'e meglio sul ciglio della strada.

Stessa identica situazione - ci segnalano - si ritrova di fronte i locali del Cres, dove ai rifuti si aggiungono anche le sterpaglie, che contribuiscono a render ancora più disastrosa una situazione già di per sé critica.