Via Pio La Torre, potati gli alberi pericolanti

L ’ intervento è stato eseguito oggi. LE FOTO

MONREALE, 22 gennaio – In seguito alle segnalazioni dei residenti delle case popolari di via Pio La Torre, circa 20 giorni fa, i vigili del Fuoco avevano eseguito un primo intervento di potatura, lungo i rami superiori degli alberi pericolanti presenti nella zona e, nella giornata di oggi – secondo l’ordinanza numero 12/2020 – è stato effettuato un secondo ciclo di intervento che ha previsto il taglio di alcuni tronchi.

Le operazioni, sono state eseguite da alcuni volontari – Fabio Stancampiano, Giovanni D’Amico, Enzo Puccio e Alessandro Piano – che, diretti dal dipendente comunale Ninni Di Salvo, hanno messo in sicurezza la zona critica interessata: “L’amministrazione comunale – afferma l’impiegato del Comune – nello specifico il sindaco Alberto Arcidiacono, l’assessore con delega al ramo Geppino Pupella, il dirigente Maurizio Busacca e il consigliere Santina Alduina, dopo una serie di segnalazioni, si è subito adoperata per garantire l’intervento di messa in sicurezza del verde pubblico presente in via Pio La Torre. L’intervento consiste nella potatura di alcuni rami e nella recisione dei tronchi pericolanti, dopo un primo intervento eseguito dai vigili del Fuoco circa 20 giorni fa. Tra l’altro, ho comunicato all’Acquedotto comunale che le radici hanno causato alcuni danni lungo le tubature, oltre aver sollevato la pavimentazione di alcuni appartamenti posti al piano terra”.

Coinvolto nelle operazioni di messa in sicurezza, l’assessore Nicola Taibi, il quale ha garantito la segnaletica stradale, circoscrivendo l’area soggetta ad intervento. Al termine dei lavori, gli operai della ditta New System, attraverso l’assessore con delega “Gestione e Rifiuti” Totò Grippi, rimuoveranno i residui vegetali ricavati in seguito ai lavori.