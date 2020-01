Srr Palermo Provincia Ovest, Matteo Amabile nominato commissario straordinario

Soddisfazione della Cgil che revoca il sit-in già annunciato

PALERMO, 31 gennaio – E’ il colonnello in quiescenza della Guardia di Finanza, Matteo Amabile, il commissario straordinario della Srr Palermo Provincia Ovest. Amabile, 64 anni, originario di Calatafimi Segesta, è stato nominato dall’assessorato regionale all’Energia e Servizi di Pubblica Utilità.

Con una lettera all’assessore Alberto Pierobon, al dirigente generale del dipartimento ai Rifiuti Salvo Cocina la FP CGIL regionale insieme a quella di Palermo, esprime “soddisfazione ed il nostro compiacimento anche per la qualità della scelta operata. Formuliamo i nostri migliori auguri di buon lavoro a Matteo Amabile e “in ragione di questa sua nomina abbiamo comunicato alla Digos che abiamo deciso di revocare il sit-in (già organizzato per il prossimo 4 febbraio davanti gli Uffici dell’assessorato, proprio per sollecitare tale nomina)”

“Alla luce di questa novità – dicono i rappresentanti sindacali Raso e Lombardo - riteniamo improcrastinabile un incontro urgente tra le parti in indirizzo, con l’obiettivo di definire l’annosa questione del passaggio dei dipendenti dall’Ex ATO alla SRR che attendono da troppo tempo”.