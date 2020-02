Monreale, via Pio La Torre: iniziate oggi le opere di bonifica

Soddisfatti i residenti: “ Dopo 9 anni, finalmente, ritroviamo un po ’ di decoro ” . LE FOTO

MONREALE, 04 febbraio – Dopo l’intervento di recisione di alcuni alberi pericolanti eseguito il 22 gennaio, in via Pio La Torre, alcuni residenti delle Case Popolari proprio 3 giorni fa – avendo sollecitato in più occasioni l’amministrazione, in merito alle problematiche evidenziate – attraverso una raccolta fondi, che ha coinvolto la maggior parte degli abitanti della zona, avevano riparato le lesioni presenti nelle pareti in prossimità dei marciapiedi, rimosso le sterpaglie lungo la carreggiata e pulito le aree verdi attigue alle abitazioni, con l’obiettivo di realizzare un piccolo parco giochi da destinare ai bambini.

Questa mattina, intorno alle 6.30, attraverso l’assessore Totò Grippi – delegato alla “Gestione Rifiuti” – e con la supervisione del dipendente comunale Vincenzo Granà – tecnico dell’area “Pianificazione Gestione e Assetto del territorio” - gli operai del Comune hanno dato inizio al primo ciclo di interventi di bonifica, rimuovendo gli scarti organici provenienti dalla potatura delle aiuole, degli alberi e delle sterpaglie rimosse dalla banchina della strada e dalla superficie pedonale.

Anche in questo caso, alcuni dei residenti, hanno manifestato il proprio senso civico aiutando i dipendenti nelle operazioni, nel rispetto dell’ambiente, soddisfati del lavoro svolto: “Non ci tireremo mai indietro – afferma un residente – abbiamo un obiettivo e vogliamo portarlo avanti. Siamo stati dimenticati, avevamo dei bellissimi vasi – oggi installati lungo il centro storico monrealese – e sono stati portati via. Adesso, con il recupero della scala – la rampa di collegamento tra via Pio La Torre e via Biagio Giordano – e quest’ultimo intervento, dopo 9 anni, possiamo ricominciare ad usufruire dei nostri spazi e permettere ai nostri figli di giocare. Resta purtroppo il problema dell’immondizia conferita irregolarmente, ma ho intenzione di proporre ai miei vicini, coinvolgendo l’Amministrazione, di acquistare a nostre spese delle telecamere per la videosorveglianza: noi siamo disposti a collaborare.”