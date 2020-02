Vento forte, i rami di un albero di via Di Liberti cadono su via Epifanio

Necessario un intervento di messa in sicurezza. LE FOTO

MONREALE, 5 febbraio - Durante la notte, dei grossi rami degli alberi di via Di Liberti si sono staccati dal tronco a causa dei forti venti. Gli stessi rami sono caduti sulla sottostante via Epifanio, luogo di passaggio di molte mamme e bambini, vista la vicinanza alle scuole Antonio Veneziano e Pietro Novelli.

Molte persone, durante la seconda parte della mattina, hanno mostrato preoccupazione per l’accaduto e hanno richiesto in modo informale l’intervento delle autorità competenti. Alcuni residenti, inoltre, hanno richiesto la rimozione degli alberi più pericolosi e la potatura per gli alberi ancora salvabili.

“Bisogna potere questi alberi pericolosi. Prima di tutto viene la sicurezza dei nostri bambini”, ci dice qualche mamma che usa quel passaggio quotidianamente.

L’albero caduto si è appoggiato alla ringhiera, creando una spaccatura che rischia di peggiorare la situazione.

Da segnalare anche l’albero presente nel parco giochi della scuola Pietro Novelli, che con i forti venti di questa mattina ha iniziato ad oscillare pericolosamente e va attentamente monitorato.