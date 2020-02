Sosta selvaggia e ingorghi sulla strada sopra il parcheggio Torres

La situazione peggiora durante l'orario d'uscita degli alunni dell'istituto Basile. LE FOTO

MONREALE, 5 febbraio - E' da molti anni ormai che va avanti la pratica, certamente poco encomiabile, del parcheggio selvaggio proprio nella strada sotto la quale scorre il sottopassaggio del parcheggio Torres. Arrivano le lamentele dei cittadini residenti.

Molte sono infatti le autovetture che, parcheggiandosi sia nel tratto in salita che nell'apice del dosso sotto il quale scorre il sottopassaggio, generano un considerevole restringimento della carreggiata oltre che un sovraccarico quanto al peso gravante. L'area - va oltretutto ricordato - non è contrassegnata da alcuna striscia e quindi non è da considerarsi abilitata al parcheggio. Le lamentele dei residenti divengono ancora più accese specialmente durante l'orario di uscita degli alunni dell'Istituto Basile, sito a pochi metri di distanza, in via Cappuccini. La maggior parte degli studenti è infatti costretta a camminare proprio sulla carreggiata, talvolta non riuscendo nemmeno a favorire la libera circolazione delle macchine tanto è ristretto lo spazio lasciato dalle auto parcheggiate.

Altrettanto difficile sarebbe passare attraverso quel tratto per mezzi più grandi, come quelli di soccorso (camionette di pompieri, ambulanze etc.). E' soprattutto tenendo conto di quest'ultima considerazione che i residenti desiderano maggior controllo e, se è il caso, anche sanzioni e multe per chiunque persista in questa malsana abitudine.

