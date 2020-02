Un nuovo centro turistico-ricreativo: c'è il patto tra Comune e A.S.FA

L'iniziativa si colloca nel contesto di iscrizione al bando del GAL ''Creazione di Itinerari Tematici''

MONREALE, 15 febbraio – E' quanto si legge nella delibera della Giunta dello scorso 10 febbraio, che ha di fatto reso esecutiva la sottoscrizione di un vero e proprio patto di collaborazione tra il Comune e l'Associazione di Sostegno alle Famiglie per la realizzazione di un centro turistico che rivaluti tutto il territorio monrealese.

Nel caso in cui il progetto avesse una collocazione utile nella graduatoria finale proposta dal bando del GAL, fulcro dell'iniziativa sarebbe dunque cercare di stimolare lo sviluppo locale sotto l’aspetto sociale, culturale, ricreativo e turistico attraverso la riqualificazione di un immobile sito al civico 6 di via Favara (di proprietà del Comune e già qualche anno fa affidato in comodato d'uso proprio all'associazione) i cui locali verranno riconvertiti e allestiti in due ambienti: uno atto all'informazione turistica, l'altro alla ricreatività, collegato dunque alle produzioni locali.

A questo primo passo farà seguito la creazione e la sistemazione di itinerari turistici e sentieri all’interno delle aree protette per la loro valorizzazione turistica. L'innovazione più sostanziale si osserverà – come si legge nella scheda del progetto presentato dall'Associazione – non soltanto nella fruizione diretta del patrimonio territoriale, ma anche e soprattutto attraverso canali telematici, video e realtà aumentata, capaci di immergere il visitatore dentro i percorsi, visionandoli e selezionandoli.

Tra gli altri sottoscriventi il patto – oltre al Comune di Monreale - figurano anche la Pro Loco, l'A.N.A.S, l'associazione di Promozione dello Sviluppo Rurale e infine NoiSicilia.