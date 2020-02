Pozzillo, una buca si apre lungo via Antonio Veneziano: necessaria la messa in sicurezza

Il passaggio dei mezzi contribuisce al peggioramento della situazione. IL VIDEO

MONREALE, 15 febbraio – Una grossa buca lungo poco più di un metro e larga circa trenta centimetri si è aperta in via Antonio Veneziano, quartiere Pozzillo, nei pressi della storica fontana. La crepa, che col passaggio delle auto rischia di allargarsi ulteriormente, ha mostrato le grosse cavità presenti sotto lo strato di asfalto.

La zona, va ricordato, per quanto faccia parte del centro storico di Monreale, è continuamente attraversata dai mezzi che certamente contribuiscono al peggioramento della situazione. La presenza della grossa buca è già stata segnalata dai residenti alla Polizia Municipale perché venisse effettuata una messa in sicurezza. L’intervento appare auspicabile, se non necessario, per non incorrere in eventuali pericoli di ulteriore cedimento.