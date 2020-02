Monreale, muro pericolante in via Tiro a Segno

Le radici di un grosso albero le possibili cause

MONREALE, 16 febbraio - Nei pressi del vecchio asilo comunale di via Tiro a Segno, le radici di un enorme albero mai potato e mal curato si sono insediate dentro un muro portante e hanno creato rialzi e crepe che mettono paura agli abitanti del quartiere.

I residenti sono stufi di questa situazione e chiedono da anni ormai degli interventi agli organi competenti. Le radici inoltre hanno creato col passare del tempo anche delle crepe in una scala che viene abitualmente usata da dei bambini per giocare, in assenza di un luogo di ritrovo in zona.