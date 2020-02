Centri di raccolta rifiuti, arrivano gli ambienti per ospitare il personale

Sono stati collocati oggi nei siti di largo Tricoli e Fiumelato

MONREALE, 19 febbraio – Sono stati collocati stamattina i prefabbricati che serviranno ad ospitare il personale in servizio nei due centri comunali di raccolta rifiuti: quello di largo Tricoli e quello di Fiumelato.

I due ambienti, dotati dei comfort minimi per accogliere il personale, consentiranno a questo di non esporsi alle intemperie durante le ore di servizio.

Va ricordato che, proprio a causa della mancanza di alcuni requisiti minimi, ad inizio mese i due siti erano stati temporaneamente chiusi. Un sopralluogo dei carabinieri, infatti, aveva evidenziato l’assenza di uno spogliatoio per gli addetti, i bagni chimici, un punto luce e un punto acqua. L’assenza di queste quattro dotazioni basilari aveva spinto la New System Service, l’azienda incaricata dal Comune di effettuare il servizio di smaltimento rifiuti, dopo la revoca alla ditta Mirto, a chiudere temporaneamente i due luoghi e a “dirottare” gli utenti presso il contro comunale di raccolta di via Ponte Parco.

Ne erano scaturite delle polemiche, concluse con un tavolo tecnico all’Asp 6 di Palermo e con la riapertura dei due centri con l’obbligo, però, di provvedere in tempi brevi alla dotazione dei requisiti previsti dalla legge.

