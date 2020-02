Complesso Guglielmo II, via libera della Giunta ai saggi preventivi per la manutenzione di tetti e prospetti

Il costi dell'intervento saranno coperti dal dipartimento regionale delle Instrastrutture

MONREALE, 20 febbraio – E' stato ufficialmente approvato in via amministrativa il primo passo verso un più intergrale intervento di manutenzione straordinaria di tetti e prospetti esterni del complesso monumentale Guglielmo II. Tali sopralluoghi e mappature sono funzionali ad individuare, oltre che le cause del degrado strutturale, soprattutto i metodi di intervento più idonei.

Come si legge infatti nella relazione del geometra Giuseppe Sala - il cui progetto è stato poi approvato dall'architetto Rosalia Zuccaro in qualità di responsabile unico del procedimento – durante la riconfigurazione edilizia del 2008 per l'allestimento museale e la realizzazione al primo piano di un museo narrativo multimediale, si è avuto un primo riscontro di infiltrazioni d'acqua piovana dal soffitto, subito tamponate ma solo con interventi pressoché parziali. Si è dunque resa necessaria una generale opera di manutenzione che coinvolgesse anche gli intonaci dei prospetti esterni, corrosi nel tempo dall'azione atmosferica e dall'umidità.

Il primo passo verso la riqualificazione effettiva è dunque una seria campagna di saggi e indagini dell'area interessata dalle maggiori criticità, al fine di stilare un quadro chiaro e limpido delle problematiche e soprattutto delle modalità d'intervento. I costi complessivi di questo primo step (circa 16.400 euro) saranno interamente finanziati dal Dipartimento Regionale delle Infrastrutture.