Via Pio La Torre e il degrado della periferia

Topi in mezzo al canneto abbandonato. LE FOTO e IL VIDEO

MONREALE, 24 febbraio - Dopo la bella iniziativa portata avanti dai residenti delle case popolari, che si sono autofinanziati per rifare alcuni marciapiedi e potare le erbacce del giardino, sembra che tutto sia tornato alla triste normalità.

Alcuni abitanti del quartiere ci hanno rivelato che uno di loro si era preso l’incarico di smaltire le canne che il comune aveva tagliato tempo fa, ma a distanza di settimane le canne sono ancora là, ammassate e usate dai cittadini più maleducati come discarica.

E purtroppo non è finita qui. Questo ammasso informe di spazzatura e canne tagliate è diventato la casa di degli sgradevoli visitatori, che da settimane stanno rendendo la vita un inferno agli abitanti del quartiere.

Parliamo di decine di topi che si sono insediati in questa pattumiera a cielo aperto e come dimostrano i video da noi registrati, brulicano tranquillamente per la strada principale della via, giornalmente attraversata da ragazzi e bambini di tutte le età che si apprestano ad andare nelle scuole vicine.

Di certo non bello assistere ad uno scenario del genere, che purtroppo gli abitanti del quartiere devono vedere ogni giorno quando escono dalle loro abitazioni.

I roditori non si limitano solo a stare lì dove sono presenti i rifiuti, ma si avventurano pure vicino le abitazioni. Gli abitanti hanno chiesto a gran voce la rimozione delle canne da parte di chi ha promesso e purtroppo non ha mantenuto gli impegni presi.