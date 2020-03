Monreale, avviata la raccolta degli pneumatici abbandonati

Il Comune ha affidato alla ditta Green Project Tyre il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento degli pneumatici fuori uso abbandonati sul territorio comunale

MONREALE, 2 marzo – A seguito dell'abbandono di pneumatici fuori uso nell'intero territorio comunale, il Comune di Monreale ha provveduto a siglare apposita convenzione per l'affidamento del servizio di ritiro degli stessi al fine di bonificare le aree interessate da tale fenomeno.

Una spesa pari a 3.172 euro: questo è quanto il Comune dovrà impiegare per le operazioni di raccolta, trasporto e successivo smaltimento dei pneumatici fuori uso, il cui abbandono rappresenta un problema ambientale significativo ma anche un impiego di risorse da parte dell'ente per potervi far fronte.

Il servizio di rimozione e smaltimento, per quanto riguarda tale tipologia di rifiuti, è stato affidato dal Comune alla ditta Green project Tyre s.r.l., mentre direttore dell'esecuzione del contratto è stato nominato il tecnico comunale dell'area Pianificazione del Territorio Benedetto Sciortino.