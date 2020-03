Muro di confine pericolante in via Mulini, il sindaco prescrive gli immediati lavori

Domenica 23 febbraio era già stato segnalato ai Vigili del Fuoco

MONREALE, 6 marzo – Anche in questo caso, come nel caso dell'abitazione di via Pietro Novelli di pochi giorni fa, il sindaco – sempre tramite ordinanza - ha deciso di dar commisione al proprietario del civico 51/A di via Mulini di immediata messa in sicurezza del muro di cinta.

Già domenica 23 febbraio una squadra di Vigili del Fuoco era intervenuta sul posto dopo pervenuta segnalazione da parte di alcuni cittadini, constatando effettivamente la condizione di assoluta pericolosità per l'incolumità pubblica data dall'inclinazione che lo stesso muro aveva assunto a causa delle radici di due alberi ad alto fusto presenti all'interno della proprietà.

Considerata la documentazione fotografica e le relazioni tecniche successive a ben due sopralluoghi, i lavori di messa in sicurezza dovranno assumere “immediata decorrenza” e ulteriori inottemperanze saranno opportunamente sanzionate ai sensi di legge.