Coronavirus: il Comune istituisce un numero telefonico speciale

Il 335 5331619 servirà ad aiutare le fasce più deboli

MONREALE, 10 marzo – Stamane, al termine della convocazione del Centro Operativo Comunale (CoC), il sindaco Alberto Arcidiacono ha annunciato l'istituzione del numero telefonico speciale per aiutare le fasce più deboli della popolazione - in particolare gli anziani le mamme e i cittadini in difficoltà - e anche alcune misure contenitive rafforzate, come la disinfezione delle strade, la chiusura dei mercato rionale di giovedì e del mercato del contadino.

"Bisogna sostenere la comunità in questo momento difficile. Forniremo supporto e daremo indicazioni a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto". Queste le parole del primo cittadino che, vista la grave emergenza sanitaria, ha siglato un’ordinanza per la regolamentazione degli uffici comunali e dei servizi comunali aperti al pubblico e oltretutto, al fine di garantire i servizi essenziali, l'amministrazione ha ripristinato la normale erogazione idrica alle utenze che erano state sospese per morosità . Prevista - come da ordinanza - la sospensione e chiusura al pubblico della Biblioteca comunale e dell’Archivio Storico comunale Santa Caterina, nonché del Fondo Antico Biblioteca Comunale Santa Maria La Nuova presso il Complesso Guglielmo II.

L’amministrazione invita i cittadini a comunicare con gli uffici preferibilmente tramite e-mail o telefono, e a recarsi presso i suddetti uffici solamente per le pratiche urgenti ed indifferibili, o per scadenze o adempimenti previsti dalla legge, pur mantenendo invariati gli orari di apertura al pubblico. L’accesso agli uffici è limitato a richieste o a procedure urgenti ed indifferibili previo appuntamento telefonico. Il Segretario generale Francesco Fragale vigilerà sulle misure straordinarie adottate segnalando allo scrivente criticità e eventuali disservizi.

Le riunioni della Giunta Comunale saranno tenute in una sala ove si potranno adottare tutte le misure di sicurezza, come impartite dagli organi competenti, e si provvederà a garantire tra i Consiglieri comunali presenti la distanza di un metro tra loro. Inoltre, le sedute si svolgeranno a porte chiuse almeno fino a nuovo provvedimento. La necessaria pubblicità sarà comunque garantita attraverso i servizi di trasmissione in streaming. Intanto, la seduta del consiglio comunale di questo pomeriggio è stata sospesa dal vice presidente del Consiglio Comunale Letizia Sardisco. Tali misure organizzative sono valide con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, e comunque fino a quando non sarà adottato un provvedimento di revoca.