Restiamo in casa ed ascoltiamo ''Azzurro'': cantano i politici monrealesi

Il video è davvero divertente e merita di essere visto

MONREALE, 15 marzo – L’iniziativa è davvero simpatica e vede protagonisti alcuni dei personaggi politici monrealesi: dal sindaco Alberto Arcidiacono, ad alcuni assessori, ad alcuni consiglieri comunali. È quella in cui, in un divertente video, viene intonato "Azzurro", il celebre motivo di Adriano Celentano.

Lo scopo? Beh, intanto quello di intrattenere il popolo dei social in questi giorni in cui rischia di prevalere la noia per gli effetti della permanenza nelle case per combattere il fenomeno del contagio da coronavirus. E poi, soprattutto, quello di ribadire proprio la necessità di rimanere nelle proprie abitazioni, così come chiosa nel video il sindaco, che anch’egli timidamente si avventura nell’intonazione di qualche nota della canzone.

Il risultato, dal punto di vista del messaggio, è seriamente apprezzabile e va accolto con grande simpatia e con favore. Ben venga, in questo difficile momento in cui il morale un po’ di tutti è sotto i tacchi, in cui ci si sente reclusi e si deve rinunciare alle normali attività, anche quelle più semplici.

Sull’aspetto artistico, beh…. sorvoliamo. E lo diciamo, ovviamente, col sorriso sulle labbra e pronti a fare un caloroso applauso a chi si è simpaticamente sottoposto a questo giochino. Qualcuno dei protagonisti, infatti, mostra delle tiepide qualità canore, altri, invece, sono un eccellente spot per contrastare … la siccità. Pubblichiamo il video in coda a questo articolo ed anche sulla pagina facebook di Monreale News.

Buona visione....

