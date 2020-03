Coronavirus: ''ok'' della Croce Rossa per la distribuzione di farmaci e beni necessari

Il numero di riferimento è il 0916805111

MONREALE, 20 marzo – Nel corso di un incontro che si è svolto ieri al Palazzo di Città, Laura Campione, presidente del comitato palermitano della Croce Rossa Italiana ha manifestato la disponibilità a collaborare con la protezione civile comunale per fornire farmaci d'urgenza e beni di prima necessità, con servizio a domicilio, a tutti i cittadini monrealesi che ne avessero estrema necessità.

Il recapito telefonico di riferimento per le segnalazioni, come detto, è dunque 0916805111. All'incontro hanno preso parte, fra gli altri, l'assessore alla protezione civile Taibi, il geometra comunale Modica e il presidente dell'associazione di volontariato Overland Leccadito. Ai vertici della Croce Rossa di Palermo sono arrivati i ringraziamenti sentiti dal sindaco Alberto Arcidiacono e dell'intera amministrazione che in questo periodo è impegnata nel monitorare tutte quante le situazioni d'emergenza.