Coronavirus, da questo momento vietati gli spostamenti dal proprio Comune di residenza

Lo rende noto il ministero della Salute

ROMA, 21 marzo – Dopo l’emanazione in data odierna di apposita ordinanza d’intesa tra il ministro della Salute, Roberto Speranza e quello dell’Interno, Luciana Lamorgese, a partire da oggi 22 marzo è fatto divieto di spostarsi con mezzi pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui ci si trova, salvo comprovate esigenze lavorative, d’urgenza o di salute.

La disposizione emanata con la presente ordinanza, resterà in vigore fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, così come previsto dall’articolo 3 del decreto legge numero 6 del 23 febbraio 2020.