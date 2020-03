Stasera su Raiuno la fiction ''La concessione del telefono'': c’è anche l’attrice monrealese Dajana Roncione

È il terzo film del ciclo "C’era una volta Vigata", tratto dal romanzo storico di Andrea Camilleri

MONREALE, 23 marzo – Ci sarà anche l’attrice monrealese Dajana Roncione fra i protagonisti della fiction “La concessione del telefono” che andrà in onda stasera, in prima visione assoluta, in prima serata su Raiuno. Il lavoro costituisce il e co-prodotto da Rai Fiction e Palomar.

Il film, attraverso la regia di Roan Johnson, racconta la storia di Pippo Genuardi, un piccolo commerciante di legnami che vive nella Sicilia di fine Ottocento. Pippo è un uomo squattrinato, dal carattere sarcastico e ironico. Il suo matrimonio con Taninè Schilirò (Federica De Cola), la figlia dell’uomo più ricco di Vigata, gli permette di vivere una vita comoda e agiata. Pippo però non si accontenta mai: vuole a tutti i costi una seconda linea telefonica tra il suo magazzino e l’abitazione in cui vive, così inizia a scrivere al prefetto Vittorio Marascianno (Corrado Guzzanti) per richiedere l’installazione.

Non ottenendo risposta a nessuna delle tre lettere inviate, Pippo si rivolge a tutti quelli che pensa lo possano aiutare (tra cui il mafioso don Lollò Longhitano), dando vita a serie di malintesi che lo metteranno in una situazione molto pericolosa. Da un lato il prefetto, a causa di alcune inesattezze contenute nelle lettere, si convince che il nostro protagonista stia complottando un colpo di Stato, dall’altro Don Lollò inizia a pensare che potrebbe essere una talpa dei carabinieri per incastrarlo e farlo arrestare.

Protagonista è l'attore palermitano Alessio Vassallo, 36 anni, trapiantato a Roma, felice di aver girato a Palermo dove è stata ricreata l'immaginaria Vigata di Camilleri. Accanto a lui, a parte Fabrizio Bentivoglio nel ruolo di don Lollò, un cast di siciliani, da Corrado Fortuna a Dajana Roncione e Giuseppe Provinzano.