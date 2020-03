Dal ministero i fondi per potenziare l’attrattività dei principali siti di interesse turistico

Mario Caputo (FI): “ Occasione per valorizzare il patrimonio arabo-normanno di Monreale, Palermo e Cefalù

PALERMO, 24 marzo – Il parlamentare di Forza Italia all'Assemblea Regionale, Mario Caputo, ha inviato una nota ai sindaci del territorio che presentano siti di grande interesse storico monumentale per comunicare l'avvio della procedura di manifestazione di interesse da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in favore di alcune regioni italiane, tra le quali la Sicilia.

L'avviso rientra nel programma di azione e coesione "Infrastrutture e Reti 2014 - 2020" per la formulazione di proposte progettuali nell'ambito dell'Asse C) "Accessibilità Turistica" per migliorare l'accessibilità e l'attrattività di siti di interesse turistico di particolare pregio storico e culturale, per un importo massimo di 90 milioni di euro. Lo scopo della misura è quello di migliorare e accrescere il livello della dotazione trasportitistica – materiale e immateriale – e migliorare la mobilità interna ed esterna dei siti di interesse turistico. Tra i requisiti richiesti vi è l'attrattività del sito caratteristica tipica dei siti del Patrimonio Unesco. Le domande dovranno essere presentate entro la metà di maggio.

“È un'occasione importante – dichiara Caputo – per rendere maggiormente fruibile le bellezze dei siti Unesco e penso ad esempio al sito arabo-normanno di Palermo, Monreale e Cefalù. Si potrebbero realizzare e migliorare le infrastrutture esistenti come il potenziamento, la messa in sicurezza e la manutenzione della rete viaria di accesso. Mi auguro che la Sicilia che gode di un immenso patrimonio di interesse storico e turistico possa utilizzare questo strumento per la valorizzazione dei siti che richiedono molta cura anche in termini di spesa per la manutenzione e l'accessibilità. Oltre a valorizzare i siti, questa occasione darebbe un rilancio allo sviluppo economico e sociale perché con l'apertura dei cantieri porterà e la creazioni di posti di lavoro".