Ancora ''scuola a distanza'', ma attraverso gli occhi degli alunni: se ne discuterà stasera a #Parliamone

Quarto appuntamento del format di Monreale News stasera come sempre alle ore 21

MONREALE, 27 marzo – Si torna a parlare di scuola, ma questa volta saranno gli alunni a dare il loro prezioso contributo a una delle tematiche attualmente più dibattute sul fronte nazionale. Il dibattito andrà in scena stasera a #Parliamone, il format online di Monreale News in onda sulla pagina Facebook a partire dalle ore 21.

Dopo aver ascoltato giusto la settimana scorsa le parole dei dirigenti scolastici del territorio monrealese, questa settimana saranno proprio gli alunni a prestare il proprio intervento in merito alla questione scuola che - come detto proprio ieri in Senato dal Ministro all'Istruzione Azzolina - "ha assunto carattere internazionale" e i cui risvolti, nell'arco dei prossimi mesi, purtroppo ci sono ancora ignoti. Cercheremo di capire dunque come gli alunni stanno affrontando questo periodo difficilmente cancellabile dalle loro memorie future, tra video-lezioni, strumenti telematici, distacco fisico dai propri compagni, dai propri docenti e dall'intero ambiente scolastico, provando poi a sondare sempre attraverso i loro pareri il lacunoso terreno delle valutazioni finali e degli esami di stato. Ospiti dell'appuntamento odierno di #Parliamone saranno dunque tre alunni del "Liceo Basile" di Monreale: Anna Ganci e Andrea Ganci (V A classico), Gabriele Rispetta (III B scientifico).