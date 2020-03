Aiuti alimentari, il Comune individua gli esercizi nei quali spendere i buoni spesa

Saranno da 20 euro ciascuno e si potranno spendere entro il 20 maggio

MONREALE, 30 marzo – Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono ha reso noto che dopo la concessione dei fondi statali per emergenza coronavirus, destinati ai nuclei familiari residenti in stato di bisogno, gli uffici comunali hanno predisposto un avviso pubblico , per l’emissione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.

L’avviso è rivolto agli esercizi commerciali al dettaglio di generi alimentari o di beni di prima necessità, farmacie e para farmacie che aderiranno attraverso l’invio di un modulo che da domani potranno scaricare dal sito istituzionale www.comune.monreale.pa.it

Il buono spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a favore dei cittadini residenti nel Comune di Monreale e saranno di 20 euro ciascuno e consegnati dal Comune ai beneficiari fino all’ammontare massimo dell’importo del contributo assegnato.

I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed esclusivamente per alimenti (quali pane, pasta, carne, olio, sale, zucchero, frutta, verdura, prodotti essenziali per l’igiene e beni di prima necessità (quali farmaci e prodotti medicali). I buoni sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili dal titolare indicato nello stesso buono oppure da persona da esso designato tramite apposito atto di collega corredato dai documenti di riconoscimento del delegato e del delegante), non sono invece trasferibili, né cedibili a terzi, né convertibili in denaro contante. Il buono sarà spendibile entro e non oltre il mese di maggio 2020.