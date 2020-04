Monreale, ecco come saranno i buoni spesa

MONREALE, 1 aprile – La giunta comunale presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono oggi pomeriggio, riunita in video conferenza, ha approvato l’avviso pubblico per destinare il finanziamento di 365.792 euro, stanziato dal Governo Conte, a buoni spesa per il sostegno dei nuclei familiari in difficoltà economiche.

I beneficiari dovranno essere: residenti nel Comune di Monreale e aver subito una perdita di entrate reddituali per cessazione dell’attività produttiva o lavorativa.

Si potrà presentare una sola istanza di contributo per nucleo familiare. Sono esclusi dal beneficio coloro che percepiscono: stipendi e salari; carta rei; reddito di cittadinanza; naspi; indennità di mobilità e cassa integrazione guadagni.

Non ne hanno diritto i soggetti che percepiscono altri incentivi di sostegno pubblico al reddito, anche legati all’emergenza Covid-19.

L’Istanza, per richiedere i buoni spesa, deve essere presentata su apposito modulo scaricabile sul sito del Comune di Monreale (www.comune.monreale.pa.it )e inviata entro il 15 aprile 2020, mediante posta elettronica all'Ufficio Servizi Sociali del Comune ai seguenti indirizzi: promozione.sociale@monreale.gov.it o mediante l’applicazione whatsapp al seguente numero: 339 5085905.

Le istanze saranno esaminate dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Monreale che verificherà il possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio.

Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti "Buoni Spesa prodotti alimentari e di prima necessità" per il valore base

1 componente € 200,00

2 componenti € 300,00

3 componenti € 400,00

4 componenti € 500,00

5 componenti € 600,00

6 o più componenti € 700,00

con eventuale incremento di 100 euro per ulteriori condizioni di disagio. L'esito verrà comunicato agli interessati mediante indirizzo di posta elettronica o tramite l’utenza telefonica indicata nell’istanza. I buoni spesa, viste le misure restrittive, saranno consegnati a domicilio .