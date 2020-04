''Da ultimi agli ultimi'': un sostegno alle famiglie disagiate

Tra i promotori i consiglieri comunali Flavio Pillitteri e Riccardo Oddo

MONREALE, 4 aprile – I consiglieri comunali Riccardo Oddo e Flavio Pillitteri, componenti dell’Anci Giovani, sostengono l’iniziativa benefica ''Da ultimi agli ultimi” che ha come obiettivo l’incremento dei costituendi capitoli di spesa vincolati al sostegno dei bisogni primari delle famiglie disagiate.

Il progetto è stato lanciato dall’Associazione ''SiamoHandicappatiNoCretini'' in sinergia con Anci Giovani Sicilia, mentre l’adesione è stata annunciata dagli stessi consiglieri comunali Riccardo Oddo e Flavio Pillitteri, i quali hanno dichiarato: ''L’obiettivo principale è quello di incrementare i costituendi capitoli di spesa vincolati al sostegno dei bisogni primari delle famiglie in gravi difficoltà economiche''.

''L’iniziativa - aggiunge il socio fondatore e tesoriere dell'associazione Giuseppe Catalano - sarà promossa attraverso i nostri mezzi di comunicazione, anche in coordinamento e di concerto con altre associazioni di famiglie con persone con disabilità''.