Briciole di salute: uova di Pasqua per bambini, sorrisi per i genitori

La distribuzione, a cura dell'arcivescovo Pennisi, ieri a Maria SS. degli Agonizzanti

MONREALE, 9 aprile – Ha avuto luogo ieri, in celebrazione della Settimana Santa, di preparazione alla Pasqua, la donazione di numerose uova paquali ai bambini del progetto "Briciole di Salute" ad opera dell'arcivescovo Michele Pennisi.

L'arcivescovo ha distribuito personalmente, aiutato dal delegato vicario costantiniano Antonio di Janni e dalle volontarie Lia Giangreco e Sonia Lo Monaco, i presidi del Progetto Briciole di Salute, consistenti in omogeneizzati, latte, latte per i neonati, biscotti, uova di cioccolato, colombine pasquali per bambini, pastina, pannolini di tutte le misure.

Un gesto certamente d'amore e carità cristiana nei confronti di tante famiglie vessate economicamente dalle imposizioni necessarie dettate dall'emergenza sanitaria. Uova di Pasqua per circa cinquanta bambini e altrettanti graditi sorrisi per i genitori, necessari, in questo momento come quello attuale, in cui il bisogno d'amore e di vicinanza non è affatto scontato. Un'iniziativa che ha indotto anche la principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, a voler ringraziare telefonicamente l'arcivescovo per il suo impegno nelle attività caritatevoli costantiniane.