Mio padre non è morto di coronavirus

La figlia di Francesco Perrone: ''Mio padre è deceduto per un blocco renale''

MONREALE, 10 aprile –Si tratta di ore difficili per la famiglia di Francesco Perrone, residente a Monreale, deceduto lo scorso 5 aprile a causa di patologie dalle quali è stato affetto e non per coronavirus.

Il signor Perrone di 85 anni infatti è deceduto a causa di un blocco renale e l’esame del tampone effettuato dai sanitari ha dato tra l’altro esito negativo, come hanno fatto sapere i suoi familiari. La vicenda ha creato non pochi problemi alla famiglia - sottolinea la figlia del signor Perrone- dal momento che in un momento così delicato qualcuno su Facebook ha falsamente diffuso la notizia che il padre fosse morto a causa del coronavirus.

La figlia tiene dunque a precisare che il padre è morto a causa di problematiche renali che nulla hanno a che fare con il Covid-19. Anzi- fa sapere la figlia - lo stesso tampone effettuato sul padre ha dato esito negativo. Ci auguriamo che nel periodo difficile che stiamo affrontando non succedano più episodi simili e, soprattutto, la rettifica delle false notizie circolate in rete.