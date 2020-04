#unitisiamopiuforti: imprese e artigiani della moda uniti per la solidarietà

Il 30% di ogni acquisto online verrà devoluto alla Caritas

MONREALE, 14 aprile – E' questa l'iniziativa lanciata da imprese e artigiani del settore della moda, uniti insieme per tentare, in un momento storico come quello che stiamo attraversando, di darsi una reciproca mano d'aiuto: oltre a supportare le piccole aziende, lese dalle restrizioni sanitarie, il 30% ogni acquisto online negli shop aderenti all'iniziativa #unitisiamopiuforti sarà infatti devoluto alla Caritas.

Non un semplice hashtag, ma un movimento vero e proprio, animato da spirito solidale verso chi in questo momento ha più bisogno e dalla voglia di ripartire, fronteggiando le difficoltà che il Covid-19 ha purtroppo catapultato con prepotenza nella vita quotidiana. Dare il proprio contributo è semplice: basta acquistare un prodotto dallo shop online delle imprese aderenti all'iniziativa. Ogni prodotto verrà consegnato appena possibile secondo la regolamentazione delle spedizioni che vige al momento. Dopo avere ricevuto il pagamento relativo al tuo acquisto, ogni singola azienda effettuerà la donazione e invierà una mail di notifica.

Ecco la lista completa degli shop:

ROBERTO INTORRE - Storie di un'intensa sicilianità e una misteriosa simbologia nascosta dietro ogni forma e colore. "I miei non sono gioielli, ma frammenti di tradizione e arte"

SPAZIOiF design in bottega - "La mia ricerca è la forma, che sia confortevole, inusuale ed emozionante". Borse, zaini e accessori in pelle realizzate nelle botteghe siciliane per viaggiare nel mondo.

DANIE' Made in Sicily - Intreccio tra tradizione e innovazione, la Coffa Di Daniela Napolitano viene reinventata e impreziosita con pizzi, passamanerie, rafie, piccoli specchi, nappe e nacchere.

LA VIE EN ROSE - La vie en rose firma collezioni contemporanee, ricercate, di qualità, curate nel dettaglio e nella vestibilità, le collezioni La Vie En Rose si adattano ad uno stile di vita metropolitano.

GIULIANAdiFRANCO - “Nei miei gioielli ciò che il passato ha reso possibile”. Un’interpretazione che narra di vita, di bellezza, di arte e … di Sicilia.

COLORI DEL SOLE - Colori del Sole è sinonimo di artigianato di qualità, tradizione e passione. Ambasciatori della produzione lenta, realizzata da sapienti maestranze orgogliose della propria terra.

BRILLABIJOU - I gioielli di Roberta sono l'espressione giocosa di una bambina grande, che si diverte con forme e colori, usando ottoni, smalti, pelle e altri materiali, sempre pronta a sperimentare.

DUERRUOTE design cretivo - Creiamo disegni inediti per tramandare antichi decori siciliani. Costruiamo abiti trasformabili, confezionati con mani artigiane, occhi curiosi e visioni colorate. In Italia.

MOLLOTUTTO - Eco-Design 100% made in Italy - Abbigliamento, accessori ed elementi d’arredo ma non solo, è uno stile di vita che promuove la scelta di perseguire i propri sogni, idea di Natalie Rossi.

EUGENIO VAZZANO Melilli factory - Il tessuto si declina in tutte le sue sfumature vestendo il corpo come la casa, un modo di intendere un universo di "cose fatte con le mani e di Cuore"

DANELA COCCO - Abiti ispirati alla Sicilia più Glamour dei nostri giorni. La “Capsule Maioliche “vede protagonista i decori e le maioliche Made in Sicily con un mood fresco e mettibile per ogni occasione.

ICUDAL gioielli unici - Creato da Valeria Gurgone nel 2015. Realizziamo gioielli artigianali, pezzi unici e piccole serie. Il negozio online è la nostra vetrina principale.

MV MARIANNA VIGNERI - Un atelier dedicato ai più piccoli e non solo...per creare il proprio abito e perchè no, disegnare il proprio fiore, minimale, colorato, petaloso, rigorosamente fatto a mano in Sicilia.

JADISE sicilia - La tradizione artigianale,i colori, la grande personalità e l’occhio artistico di JADISE borse portano alla luce i punti di forza del Made in Italy: talento, passione e storia.

OLD RIVER - Nasce come un brand francese e diventa un progetto siciliano, che rinnova vecchi laboratori sartoriali maschili, creando un total look dallo stile neo British.