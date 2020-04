Mascherine acquistate dal Comune, i dubbi del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Castrense Ganci scrive a Busacca: “Chiedo che ci si accerti nell’interesse di tutti”

MONREALE, 18 aprile – Dubbi sull’efficacia e sulla conformità alle normative di sicurezza delle mascherine acquistate dal comune per fronteggiare il rischio di contagio da coronavirus arrivano al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Castrense Ganci.

Con una nota inviata al dirigente Maurizio Busacca, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, Ganci solleva qualche perplessità sulla base di proprie constatazioni, ma anche dei “continui richiami di dipendenti del nostro Comune”. Nell’elencare al dirigente le specifiche tecniche perché i diversi tipi di mascherine possano ritenersi idonee ed efficaci all’utilizzo del personale, il responsabile della sicurezza chiede che vengano effettuate le opportune e necessarie verifiche.

“Come mi sembra evidente – scrive Castrense Ganci – le semimaschere date in uso a personale della polizia municipale non sarebbero state, a prima vista, prodotte conformemente alle norme in vigore. Nella speranza che questo allarme sia infondato, e nell'interesse dei nostri lavoratori, nonché della popolazione con cui vengono quotidianamente a contatto – prosegue – le richiedo di accertarsi se le ditte fornitrici di questi presidi sanitari o DPI, abbiano specificato le caratteristiche sicuramente richieste da chi ha proceduto all'acquisto, e di volerci mettere nelle condizioni di verificare, unitamente al responsabile per la sicurezza aziendale, la regolarità dei DPI di cui in oggetto”.

