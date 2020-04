Dalla Polizia Municipale nuove modifiche alla circolazione e al traffico

Divieto di sosta in via Benedetto D'Acquisto per manutenzione, cancellata la ZTL in piazza Vittorio Emanuele II

MONREALE, 20 aprile – Sarà indetto il divieto di sosta - così come comunicato dalla Polizia Municipale - su ambo i lati della via Benedetto D'Acquisto, dall'incrocio di via Arcivescovado fino a quello di Piazza Vittorio Veneto (altezza Albergo dei Poveri), dalla mezzanotte di oggi fino a quella di giorno 24 aprile (comunque fino alla fine della manutenzione) causa dei lavori relativi alla posa di cavo MT, da parte di e-distribuzione S.P.A

Peraltro, considerato che sono stati protratti fino al 4 maggio le misure di contenimento del contagio da Covid-19 adottato con decreto del 25 marzo del Presidente del Consiglio dei Ministri, in merito alle limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio, verrà anche abrogata fino al 4 maggio l'attuale ZTL in vigore nella Piazza Vittorio Emanuele II, compresa la Via Dante e il tratto antistante il "Bar Mirto". L'isola pedonale continuerà a rimanere in vigore su piazza Guglielmo II, per tutta la sua estensione. Maggiori dettagli sul sito istituzionale del Comune http://www.comune.monreale.pa.it