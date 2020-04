Esercizi commerciali, ecco come fare richiesta per la sospensione dei tributi comunali

La richiesta al Comune va inoltrata a mezzo pec. Possibile scaricare il modulo

MONREALE, 24 aprile – Il comune sospende il pagamento dei tributi comunali per quegli esercizi commerciali che non li avevano ancora pagati perché in difficoltà economiche a causa della chiusura dell’attività dopo le disposizioni emesse dal governo per arginare il fenomeno del contagio da coronavirus.

“Si rende noto – si legge in una nota – a tutte le attività commerciali che non hanno ottemperato al pagamento dei tributi comunali a causa della chiusura dell’attività per l’emergenza sanitaria Covid 19 che potranno presentare richiesta di sospensione inviando una pec all’ufficio tributi del comune di Monreale sezione.tributi@pec.monreale. gov.it”.

Il modulo può essere scaricato in calce a questo articolo, ma anche sul sito istituzionale del Comune.