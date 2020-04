Monreale, si guarda intorno e ruba la pianta di un B&B: pescato dalle telecamere di videosorveglianza

Il titolare: “ Non sporgerò denuncia, chiedo soltanto la restituzione ” . IL VIDEO

MONREALE, 25 aprile – C'è rammarico, più che indignazione, tra le parole di Carlo La Bruna, titolare del “B&B Opera” di via Verdi il quale, attraverso il circuito di videosorveglianza, ha avuto modo di giustificare l’assenza della pianta di mandarino cinese che, fino a qualche giorno fa, adornava lo spazio esterno dello stabile.

Secondo le immagini – inviate dallo stesso titolare alla redazione di Monreale News – si tratterebbe di un anziano. Il signore in questione, intorno alle 4:10 di ieri, passeggiando tra il buio lungo la via Verdi in prossimità del B&B, accortosi del vaso e guardandosi intorno, decide di compiere un gesto poco nobile, impugnando la pianta e portandola con sé, ignorando la presenza delle telecamere.

“Osservando bene i singoli frame del video, è possibile che si tratti di un anziano – afferma La Bruna – e, proprio per questo motivo, non potendo escludere che il signore sia afflitto da qualche infermità, non ho alcuna intenzione di sporgere denuncia, anzi. Il mio intervento, attraverso la segnalazione alla vostra redazione, vuole essere soltanto un appello affinché, divulgando il video, qualcuno possa riconoscere la persona e magari, tra qualche giorno – magari di notte – ritrovare nuovamente il vaso di mandarino”.

