Monreale, da domani negozi di generi alimentari aperti dalle 8 alle 20

Arcidiacono firma l’ordinanza in considerazione dell’approssimarsi della “Fase 2”

MONREALE, 27 aprile – Con l’avvio della “Fase 2”, e l’imminente ponte del primo maggio vengono ripristinati i vecchi orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di alimentari grazie all’ordinanza siglata dal sindaco Alberto Arcidiacono che prevede l’apertura alle ore 8 e la chiusura alle ore 20.

Il provvedimento entra in vigore da domani ed è stato trasmesso al comandante della Polizia Municipale, al comandante della Compagnia Carabinieri di Monreale per i connessi adempimenti. L’atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune www.comune.monreale.pa.it per la dovuta informazione al pubblico.

Il Comando di Polizia Municipale e gli altri organi di controllo cureranno l’esatto adempimento dell’ordinanza e l’adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa. L’inottemperanza del provvedimento costituisce reato, nello specifico violazione dell’articolo 650 del codice penale, e comporta l’applicazione della relativa sanzione penale, nonché della ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria.