Dall’assessorato ai Beni Culturali 500 mila euro per il restauro della Porta del Paradiso

MONREALE 28 aprile – La Porta del Paradiso di Bonanno Pisano sarà presto restaurata grazie ad un finanziamento di 500 mila euro, decretati dall’assessorato regionale ai Beni Culturali, insieme al recupero di altre importanti opere siciliane.

Ne ha dato notizia il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia che ha annunciato con soddisfazione l’importante intervento in favore di uno dei più importanti beni medioevali dell’Isola. “Il progetto – ha spiegato Intravaia – è stato redatto in collaborazione con la sovrintendenza ai Beni Culturali ed è arrivato secondo, fra le tredici opere siciliane ritenute ammissibili al finanziamento. Ringrazio il presidente della Regione Nello Musumeci, anche nella sua veste di assessore ai Beni culturali ad interim, e la sovrintendente Lina Bellanca. Da tempo la porta bronzea del Paradiso, situata ad ovest del duomo, necessitava di un intervento di recupero per ritornare al suo antico splendore”.L’opera sarà finanziata con fondi del Programma PO FESR 2014-2020, linea d’intervento 6.7.1.