''Striscia la Notizia'' a Monreale: ha parlato dello stato di abbandono del Cres

L’inviata Stefania Petyx ha acceso i riflettori sull’annosa vicenda della struttura. LE FOTO

MONREALE, 28 aprile – La vicenda Cres approda agli “onori” della cronaca nazionale. Dell’annosa vicenda dell’edificio di via Regione Siciliana, andato quasi in rovina e più volte vandalizzato, si è occupata stasera “Striscia la Notizia”, popolarissima trasmissione in onda nel prime-time di Canale 5.

L’inviata del TG satirico delle reti Mediaset, Stefania Petyx, ha parlato del totale stato di abbandono in cui versa la struttura, della lunga vicenda dell’acquisto da parte della Regione e del fatto che il luogo sia stato a più riprese depredato da parte di vandali e di ladri. La trasmissione ha mostrato pure un articolo della nostra testata, che in diversi casi si è occupata della questione.



GUARDA QUI IL VIDEO