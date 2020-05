Fase 2, dal 4 maggio possibile raggiungere le seconde case

Il presidente della Regione individua alcune “aperture” alla luce dei confortanti dati epidemiologici nell'Isola

PALERMO, 1 maggio – Anche in Sicilia viene avviata la "graduale riapertura" che il presidente della Regione, Nello Musumeci, aveva preannunciato nei giorni scorsi. L'ordinanza, firmata ieri e in vigore dal 4 al 17 maggio, si muove all'interno delle linee guida fissate da Roma, seppure con qualche "forzatura".

A cominciare dal permesso alle famiglie di potersi trasferire nelle seconde case, a patto che non facciano la spola con la principale abitazione, soprattutto nei weekend, ma vi rimangano per la stagione. Il provvedimento assume particolare importanza nel territorio monrealese, dove cospicuo è il numero di nuclei familiari che si trasferiscono nelle case di villeggiatura con l’arrivo della stagione estiva e che vi permangono fino all’inizio dell’autunno.

La notizia è colta con particolare soddisfazione dal consigliere comunale ed ex sindaco, Piero Capizzi, che nei giorni scorsi aveva chiesto al sindaco l’adozione di un provvedimento in tal senso o, in alternativa, la richiesta del sindaco al governatore per consentire, appunto, lo spostamento presso le abitazioni di villeggiatura.

“Chi ricopre ruoli istituzionali di responsabilità – afferma adesso Capizzi, in risposta alla replica che gli aveva fatto pervenire Arcidiacono – dovrebbe avere il buon senso di consultate con attenzione le norme costituzionali prima di prendere posizioni affrettate e dire che una cosa non si può fare”.

Per il resto la nuova ordinanza di Musumeci mostra disco verde anche per l'asporto ai ristoranti, pasticcerie, gelaterie, bar e pub, con il divieto di consumare nei locali e nelle adiacenze. Si può accedere al cimitero e acquistare fiori e piante. Un'attenzione, nell'ordinanza, anche verso gli animali da affezione per i quali sarà consentita la tolettatura.

Novità pure per le società sportive che sono autorizzate a iniziare attività amatoriali di corsa, tennis, pesca, ciclismo, vela, golf ed equitazione.

Rimangono congelate le limitazioni all'accesso nell'Isola almeno fino al 17 maggio. In quella stessa data il governatore Musumeci spera anche di strappare al premier Giuseppe Conte il permesso di riaprire le loro botteghe ai parrucchieri per uomo e per donna.