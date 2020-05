Sostenere il diritto allo studio ai tempi del Covid-19? Si può

The Freak editori e Oltre - Libera a sostegno dell ’ istruzione fra scuole e allievi in difficoltà: attivata una raccolta fondi

MONREALE, 2 maggio – The Freak editori – casa editrice, impegnata dal 2016 a svolgere attività di formazione per la crescita culturale delle nuove generazioni – in collaborazione con l’associazione Oltre - Libera, ha attivato una raccolta fondi per sostenere il diritto all’istruzione tra le scuole e gli studenti maggiormente colpiti dalla crisi economica in corso, scaturita dal lockdown preventivo al virus. Ad abbracciare l’iniziativa, anche il comune di Monreale.

Dal lockdown, la casa editrice, ha promosso – attraverso il proprio sito https://www.thefreak.it/the-freak-editori-e-oltre-per-il-diritto-allistruzione-on-line/ – una raccolta fondi ai fini di acquistare dei dispositivi elettronici e altri strumenti di connettività, utili a garantire la didattica a distanza, da consegnare alle scuole in forte difficoltà. Attraverso queste donazioni, The Freak e Oltre, hanno già avuto la possibilità di garantire tali strumenti ad alcune scuole italiane - Luigi Pirandello di Lampedusa, Angiulli del Rione Sanità di Napoli, Aristide Gabelli di Palermo e una scuola elementare di Comiso e Vittoria – coinvolgendo le rispettive istituzioni comunali e scolastiche.

“Abbiamo voluto coinvolgere anche il comune di Monreale – afferma il monrealese Pietro Maria Sabella, presidente della casa editrice – attraverso un confronto con il sindaco Arcidiacono il quale ha voluto sostenere l’iniziativa con il gratuito patrocinio. Grazie poi all'aiuto prezioso dell'avvocato Alessia Meli, abbiamo avuto modo di contattare una prima scuola del territorio di Monreale – l’istituto Francesca Morvillo – che riceverà la prossima settimana il primo tablet coinvolgendo la dirigente della scuola, la dottoressa Francesca Giammona. Non appena saranno raccolte le somme – conclude il presidente – si procederà alla distribuzione delle risorse fra i vari istituti presenti nel territorio”.

Per aderire all’iniziativa ed effettuare la donazione, è sufficiente accedere alla pagina web sopra indicata e seguire il percorso su Gofoundme. Di seguito, il link per scaricare il comunicato stampa con tutte le informazioni dell’iniziativa.