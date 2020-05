Via Vicinale San Martino, i residenti scelgono la manutenzione ''fai da te''

Tanta buona volontà, anche in regime di coronavirus

MONREALE, 11 maggio – La manutenzione, a nostra memoria, non è mai stata effettuata. Nemmeno in tempi normali, figuriamoci in tempi di Covid-19. Ecco perché abbiamo scelto, ancora una volta, l’intervento “fai da te”.

Il racconto dei residenti di via Vicinale San Martino è semplice e non necessita di chissà quali aggiunte. La zona, ubicata sopra il Cres, lungo la strada che porta a San Martino delle Scale, se non versa in condizioni di degrado è solo per l’intervento puntuale e puntiglioso di chi vi abita. Se fosse stato per gli interventi pubblici, invece, le cose sarebbero andate, purtroppo, in maniera ben diversa. Anche questa volta, come testimonia la foto che pubblichiamo a corredo del nostro articolo, a beneficiare dell’opera degli abitanti del luogo, è stata la sede stradale, ancora una volta rappezzata dopo l’acquisto del materiale necessario e con tanta buona volontà.

Altre volte, invece, l’intervento è stato effettuato su tombini, giardino circostante e tutto quello che serve per evitare di cadere nel degrado. “Anche in tempo di coronavirus – affermano i residenti – non ci siamo perso d’animo e abbiamo e ci siamo sbracciati per rendere più gradevole la nostra strada. Purtroppo nessuna amministrazione è intervenuta e siamo sempre stati costretti a fare tutto da noi”.

