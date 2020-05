Finisce l’incubo per il monrealese Silvestre Patellaro: negativo dopo 69 giorni di Covid-19

La guarigione certificata dal 10° tampone al quale si è sottoposto

BERGAMO, 14 maggio – Sembra finalmente arrivata alla fine l’odissea di Silvestre, Silvio, Patellaro, da più di due mesi affetto da coronavirus. L’ennesimo tampone, il decimo, ha dato esito negativo.

Un grosso sospiro di sollievo, quindi, per il monrealese, che dal 17 febbraio si trova a Bergamo, dove si era recato per motivi di lavoro, e dove è stato ricoverato presso l’ospedale Humanitas Gavazzeni della città orobica.

“Oggi per me è un giorno speciale – afferma patellaro a Monreale News – che ha segnato la storia della mia vita. Dopo 69 giorni di isolamento e dieci tamponi effettuati finalmente sono guarito dal covid-19. Se sono riuscito a superare tutto è grazie alla provvidenza del Signore che ho pregato notte e giorno di non abbandonarmi mai, grazie anche a voi che mi avete sostenuto moralmente. Oggi sono qui a scrivere per dire che vorrei dimenticare al più presto questa triste storia, anche se so che è ancora presto,l'unico mezzo che ho avuto è stato il cellulare e Facebook per comunicare con tutti.

Sono stati giorni infernali e non vedevo fine. Grazie ancora per la vostra vicinanza non lo dimenticherò mai, credetemi. Oggi finalmente sono rinato mi è tornato il sorriso. Questa malattia mi ha insegnato ancora di più a rispettare la vita, dobbiamo renderci conto che la vita è una sola e dobbiamo rispettarla tutti. Vi vorrei abbracciare uno ad uno per la forza che mi avete trasmesso in questi giorni. Siete stati tutti speciali”.