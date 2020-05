''Buongiorno Ceramica 2020'': Monreale fra i protagonisti dell'edizione online domani e domenica

Il sindaco Arcidiacono e l’assessore Pupella: “Una vetrina virtuale nazionale per promuovere le opere dei nostri artisti ceramisti”

MONREALE, 15 maggio – Sui principali social in voga (Facebook, Instagram Twitter, You Tube) si può seguire l’edizione straordinaria di “Buongiorno Ceramica 2020”, la sesta edizione della festa itinerante organizzata dall'associazione nazionale Città della Ceramica, che quest'anno, causa Coronavirus, debutta on line.

La manifestazione è un vero tour della bellezza e dell’artigianato italiano. Una maratona digitale della creatività e del fatto a mano, da seguire comodamente da casa, domani (sabato 16) e dopodomani (domenica 17 maggio) (video sulle botteghe artigiane ieri e oggi), attraverso manifatture, forni e musei di 46 città di antica tradizione, fra le quali Monreale che ha ottenuto il riconoscimento lo scorso anno dal Ministero per lo Sviluppo Economico.

I ceramisti monrealesi protagonisti sono: le Ceramiche di Nicoló Giuliano, le Ceramiche d’Arte Elisa Messina di Maria Grazia Bonsignore, le Terrecotte di Roró di Rossella Zuccaro, La Fornace di Bisanzio di Gaetano Ferraro, le “Terrecotte di Umberto Bruno” , “Talia” di Claudia Di Mitri, le Ceramiche di Ezzina Chokri.

“L’obiettivo dell’amministrazione Arcidiacono – si legge in una nota – è quello di coinvolgere artisti ed artigiani locali in una nuova esperienza di interscambio culturale con altri centri produttori. Creare una “rete” tra tutte le aziende del territorio al fine di istituire una fiera permanente all’interno degli spazi museali come punto di riferimento per il turismo, un punto di forza, che ha fatto ottenere il riconoscimento del MISE consentendo di entrare a far parte dell’Associazione Italiana Città delle Ceramica.

Questi i link:

Facebook > www.facebook.com/buongiornoceramica

Instagram > https://www.instagram.com/buongiornoceramica/

Twitter > https://twitter.com/ItaliaCeramica

YouTube > https://www.youtube.com/channel/UCXHaaCS-ps26S7QT_RP3bYA/