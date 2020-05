Una vita fatta di scatti, oggi compie 90 anni Ugo Amleto Scaccio

Per una vita è stato il fotografo ufficiale delle scolaresche monrealesi

MONREALE, 16 maggio – Una vita intensa, fatta da tanto lavoro e soprattutto da migliaia e migliaia di scatti. È quella del noto fotografo monrealese Ugo Amleto Scaccio, che oggi raggiunge il ragguardevole traguardo dei 90 anni.

Chi, soprattutto fra i monrealesi entrati ormai negli “anta”, non ricorda le foto scolastiche di classe scattate dal “signor Scaccio”? Chi, tra i monrealesi, non ha nel cassetto almeno un suo scatto? Sono ancora in tanti a ricordare i tempi, ormai lontani, di quando il fotografo arrivava nelle scuole e con la sua macchina fotografica immortalava le scolaresche.

Ma non solo. Ugo Amleto Scaccio, che esercitava la sua professione nel suo studio di piazzetta Arancio, ha raccolto per decenni un archivio fotografico che può essere considerato uno dei più importanti della storia monrealese degli ultimi anni.

La sua è un’attività nata nel dopoguerra a Monreale. Suo padre e suo nonno, nonché i suoi due fratelli furono anch’essi fotografi per tantissimi anni . Suo fratello Pino, fotografo ad Altofonte per mezzo secolo invece l’altro fratello Ernesto a Villa Tasca. Ugo era amico di Domenico Modugno . Fu pure fondatore della scuola calcio “Audace Monreale” gemellata con il Parma, riuscendo a far venire a Monreale i più importanti giocatori della squadra emiliana degli anni’90 come Sandro Melli, Tino Asprilla, Thomas Brolin e Antonio Benarrivo. Scaccio rischiò pure di dover espatriare in Portogallo dal momento che l’ormai deposto re d’Italia Umberto di Savoia, ammirando le sue foto, nel 1958 gli offrì un posto come fotografo di famiglia, che lui rifiutò, essendo attaccato al fratello Ernesto , rinunciando quindi al trasferimento a Cascais, sede dell’esilio della famiglia Savoia.