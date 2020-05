Coronavirus, riapre timidamente anche lo sport

Necessario, però, sottostare a diverse misure di prevenzione del contagio

PALERMO, 18 maggio – Riparte timidamente anche lo sport anche in Sicilia, dopo l’ordinanza emessa ieri dal presidente della Regione, Nello Musumeci. Le attività sportive, pertanto, seppur dovendo sottostare a determinate misure di prevenzione, possono guardare con più fiducia al prossimo futuro.

“Sono consentite tutte le attività sportive individuali – recita infatti l’articolo 15 dell’ordinanza di Musumeci – ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.

I circoli, le società, le associazioni sportive e le palestre sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee guida per le palestre. Nelle medesime strutture è autorizzata l’apertura di bar e ristoranti”.

Discorso diverso, invece, per le piscine, che saranno aperte a partire da lunedì prossimo, 25 maggio 2020, nel rispetto delle specifiche linee guida già diramate.