Fruibilità e decoro in via Strada Ferrata: avviata la bonifica dell'area

La richiesta era stata espressa dagli esercenti del mercato. LE FOTO

MONREALE, 26 maggio – Cumuli di rifiuti conferiti irregolarmente, vegetazione selvaggia e un casotto in muratura in condizioni precarie insistevano, fino a questa mattina, lungo la via Strada Ferrata, in prossimità del tratto che ospita da anni il tradizionale “mercato del giovedì” e il “mercato del Contadino” domenicale.

Giorni addietro, gli stessi esercenti impegnati settimanalmente nello svolgimento delle attività di vendita all’interno del mercato, avevano chiesto all’amministrazione comunale di rendere fruibile e decorosa la superficie limitrofa a quella destinata ad accogliere le bancarelle. Da ieri mattina, grazie all’impegno “sociale” del comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli e dell’assessore Nicola Taibi e all’aiuto di alcuni volontari, è stato possibile dare avvio alle operazioni di bonifica del sito. Impegnati in prima linea, nelle operazioni di riqualificazione, i volontari dell’associazione “Basta Crederci” composti da Antonino Lombardo, Giovanni Terranova e Pietro Partanna che, già da ieri, insieme al segretario della Pro Loco Monreale Piero Faraci avevano contribuito a rimuovere gran parte delle sterpaglie presenti nella zona. Gli stessi, dalle 8 di questa mattina, in seguito alla demolizione del rudere adiacente alla parete occidentale marcante l’intera area, insieme ai volontari della protezione civile “Overland” e a Danilo Violante – ex P.I.P. e responsabile della segnaletica stradale del comune di Monreale – hanno provveduto a circoscrivere la zona interessata all’intervento attraverso un nastro segnaletico e, successivamente, a raccogliere i cumuli di spazzatura e a rimuovere il resto della vegetazione selvaggia.

“Stiamo tentando di recuperare la zona – afferma il comandante Marulli – con l’ausilio di questi volontari. Avevamo effettuato un sopralluogo giovedì scorso, riscontrando lo stato di degrado manifestato dagli stessi commercianti del mercato. Per effettuare un intervento immediato e per sopperire alla carenza igienica che affligge il territorio, abbiamo deciso di coinvolgere questi volontari – attivi nuovamente a Monreale da lunedì, dopo la sosta causata dalle restrizioni Covid – tentando di garantire fruibilità e decoro sia agli esercenti che all’utenza. A breve, la ditta New System – in seguito ad un sopralluogo effettuato dal responsabile Fabio Adimino – provvederà alla rimozione dei rifiuti e delle sterpaglie e, proprio in questo momento, siamo alla ricerca di un’ulteriore ditta che si occupi dello smaltimento degli scarti di risulta, provenienti dalla demolizione del rudere. Non potevamo più consentire questo ricettacolo di rifiuti.”

Frattanto, l’intenzione, sembrerebbe quella di adibire l’area a servizi igienici, attraverso l’installazione di WC chimici, oltre che a restituire un aspetto gradevole: “È necessario rispettare il nostro territorio – ha dichiarato il delegato Nicola Taibi – al fine di garantire sempre il massimo decoro. Atteggiamenti incivili non posso più essere tollerati e spero vivamente che questo intervento possa sensibilizzare tutti i cittadini, chiedendo loro di amare il proprio territorio”.