Fiori sulla scalinata: la parola chiave è ''rinascita''

L’opera di abbellimento della città è stata realizzata dalla Medinilla Flowers

MONREALE, 26 maggio - La parola chiave dell’operazione iniziata oggi e che nel futuro vedrà impegnata la ditta Medinilla Flowers in un abbellimento delle nostre vie è Rinascita. La rinascita di un paese che per troppo tempo è stato fermo e impossibilitato a vivere normalmente per la pandemia.

La ditta, che conosciamo anche per altre opere virtuose simili, come l’abbellimento della fontana del Tritone, si è impegnata con le risorse proprie e senza chiedere nulla a nessuno a posizionare decine di piante e fiori lungo tutta la scalinata adiacente al proprio negozio, con la promessa che in futuro continuerà con altre zone del paese, contribuendo così alla sua graduale rinascita.

Parole di stima del sindaco Alberto Arcidiacono, il quale tiene a ringraziare la ditta, che in maniera totalmente autonoma ha attuato l’opera di abbellimento.