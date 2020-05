Piazzale Florio: nuovo intervento, completata la bonifica

L’area è pronta per ospitare domani il consueto mercatino settimanale. LE FOTO

MONREALE, 27 maggio – L’opera era stata iniziata ieri, si è conclusa oggi. L’area di piazzale Florio, a due passi da via Strada Ferrata, è stata bonificata ed è stata pertanto, restituita al decoro, dopo anni di incuria e di sporcizia.

A richiedere l’intervento erano stati alcuni mercatari, dal momento che nello spiazzo antistante si tiene il tradizionale mercatino del giovedì ed anche quello “del contadino”, che ha luogo, come è noto, ogni domenica.

Ad intervenire anche oggi il gruppo dei volontari di “Basta Crederci”, che con la loro consueta buona volontà hanno dato contribuito a rendere fruibile l’area. Assieme a loro Danilo Violante, appartenente al bacino degli ex Pip, responsabile della segnaletica del comune e operaio tuttofare.

All’opera di rimozione dei rifiuti hanno contribuito pure gli uomini della New System Service, la ditta che cura lo smaltimento dei rifiuti per conto del Comune, capeggiati da Fabio Adimino e quelli della MoviTer.

L’azione è stata coordinata dall’assessore al Traffico Nicola Taibi e dal comandante della Polizia Municipale, Luigi Marulli.