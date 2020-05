Senso di marcia unico in via Arcivescovado: un provvedimento a favore dei commercianti

Ordinanza momentaneamente valida per oggi e domani: si potrà solo salire

MONREALE, 29 maggio - In seguito all’ordinanza dirigenziale 33 del 28 maggio, dalle 19 di stasera, sará possibile percorrere le vie Cappuccini e Arcivescovado secondo un unico senso di marcia, dalla via Florio in direzione via Benedetto D’Acquisto, in vigore fino a domani sera.

Piccoli passi da parte dell’amministrazione comunale per permettere ai commercianti attigui alle vie interessate, di riaprire le saracinesche e ricominciare la propria attività, come sottolineato dal flashmob di protesta manifestato da diversi esercenti lo scorso 18 maggio.

Operazione effettuata “al fine di agevolare - secondo quanto espresso dall’ordinanza - le attività commerciali già provate dalla grave crisi dovuta all’emergenza sanitaria”, favorendo dunque gli esercenti concedendo loro la possibilità di sfruttare parte della carreggiata per l’installazione di ulteriori tavolini in prossimità delle rispettive attività, accogliendo di fatto un numero maggiore di clienti, osservando le disposizioni governative in merito al distanziamento fisico.

Sul luogo, intorno alle 17, Danilo Violante, appartenente al bacino degli ex Pip, responsabile della segnaletica del comune per l’installazione dei cartelli in seguito all’ordinanza.

“Una piccola opportunità per ripartire - afferma Gabriele Mocera, titolare “Pikki Pakki” - considerando che potendo usufruire di ulteriore suolo pubblico vi è la possibilità di accogliere più clienti. È chiaro che siamo in una fase sperimentale e che valuterò, per il bene degli stessi clienti, se disporre i tavolini fuori non escludendo che il passaggio carrabile puó turbare loro l’esperienza presso il mio locale”.