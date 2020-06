Piazzale Cirba, avviata oggi la bonifica degli alberi pericolanti

Ad operare sono stati i volontari di “Basta Crederci”

MONREALE, 3 giugno - Nella mattinata odierna si sono svolti i lavoro di bonifica degli alberi pericolanti per la messa in sicurezza di via Cirba effettuati dai volontari di “Basta Crederci”.

Tony Martorana, Mariano Di Trapani, Antonio Martorana, assieme a Danilo Violante ex Pip e Piero Faraci: questi sono i nomi dei volontari che sono riusciti, sempre in sinergia con il comune, a bonificare tutti quegli alberi che erano pericolanti e che con le nuove normative anti COVID-19 avrebbero reso impossibile l’allestimento del mercato che si tiene ogni giovedì.

Parole di stima verso i volontari anche da parte del comandante della Polizia Munipale, Luigi Marulli , che ringrazia i volontari coinvolti per l’impegno straordinario. I rami recisi, verranno rimossi dalla ditta ‘New System Service’.