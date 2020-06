Monreale, il Comune alla ricerca dei nuovi revisori dei conti

Sarà possibile presentare istanza di partecipazione entro il 16 luglio

MONREALE, 11 giugno – E' stato approvato dal dirigente dell'area gestione risorse del Comune, Ignazio Tabone, l'avviso pubblico ed il relativo modello di domanda per la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti del Comune di Monreale per il triennio 2020/2023.

La relativa determinazione dirigenziale, così come l'allegato avviso pubblico e lo schema di domanda, redatti in conformità a quanto stabilito dalla circolare n. 13 del 27 novembre 2019 del dipartimento regionale delle Autonomie Locali, sono già pubblicati sull'albo pretorio on line del Comune e contengono le informazioni salienti per tutti gli aspiranti partecipanti.



I revisori dei conti degli enti locali - così come stabilito dalla normativa vigente in materia - sono scelti tramite estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia che abbiano fatto domanda di partecipazione alla procedura di nomina e che abbiano tra i requisiti fondamentali, nel caso di Comuni come Monreale, l'iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili; l'avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni; il conseguimento, nell'anno precendente, di almeno 10 crediti formativi per la partecipazione ad iniziative di formazione in tema di contabilità pubblica e gestione e conomico-finanziaria degli enti territoriali.



La domanda di partecipazione con i relativi allegati previsti dall'avviso dovranno essere presentati dagli aspiranti entro le ore 14 del 16 luglio 2020 al Comune di Monreale tramite invio all'indirizzo pec comune.monreale@pec.it; consegna all'ufficio protocollo dell'ente in busta chiusa o per raccomandata.

Sarà, infine, il consiglio comunale, cui spetta la competenza esclusiva in materia, a nominare tramite sorteggio i revisori dei conti per il triennio 2020/2023 tra coloro che abbiano avanzato domanda di partecipazione e che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa.