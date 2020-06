''Una bacchetta magica per illuminare via Regione siciliana''

Un lungo tratto al buio. I residenti: “ Situazione insostenibile e segnalata già da anni ” . LE FOTO

MONREALE, 11 giugno – “Lumos: giuro solennemente di non avere buone intenzioni” pronunciava Harry Potter ne Il prigioniero di Azkaban per accedere ai contenuti della mappa del Malandrino, agitando la bacchetta magica, “piuma di Fenice”. Forse la stessa bacchetta magica potrebbe risolvere la questione “illuminazione” in via Regione siciliana, da troppi anni ormai al buio?

Questa è la domanda posta dai diversi residenti della zona i quali, in modo del tutto retorico, rassegnati per il disagio, fanno appello alla magia per risolvere una volta e per tutte la questione. Quasi due chilometri, il tratto interessato – individuabile tra i civici 73 e 117 – illuminato ad intermittenza da luci private e che tuttavia necessita di un intervento per l’eliminazione degli aghi di pino secchi presenti nella carreggiata e della vegetazione selvaggia che sporge dal profilo della banchina stradale.

“Una situazione davvero insostenibile – affermano alcuni residenti – che da anni insiste su questa zona. Abbiamo segnalato diverse volte il problema, considerando inammissibile il fatto che un privato cittadino debba arrangiarsi con la propria corrente per garantire la luce in prossimità della propria abitazione. Forse c’è bisogno davvero di una bacchetta magica per restituire l’illuminazione lungo questo tratto”.

Frattanto, la pubblica illuminazione, oltre a prevenire situazioni spiacevoli quali incidenti stradali – registrati in più occasioni – andrebbe a tutelare la presenza della fauna locale - vedi gallery – come la volpe riscontrata nei pressi della piazzola in prossimità della curva, durante il sopralluogo effettuato dalla nostra redazione la scorsa notte. Purtroppo, sono diverse le specie animali che si discostano dal proprio habitat, per sopravvivere alla fame o per sfuggire ai continui focolai che si manifestano frequentemente nel polmone verde normanno, come in questo periodo.