Via Pio La Torre, tappate le 2 buche del manto stradale

L ’ intervento a tutela dei pedoni, Ludovico Giurintano: “ Ho assistito ad alcune cadute e ho scelto di intervenire personalmente ” . LE FOTO

MONREALE, 17 giugno – Sembrano non avere fine le operazioni svolte oggi da parte dei volontari di “Basta volerlo”. Infatti, questo pomeriggio, su segnalazione di Ludovico Giurintano – operatore del soccorso stradale di Monreale – il team composto da Cassarà e Polizzano è intervenuto per la messa in sicurezza delle due buche presenti lungo la via Pio La Torre, nei pressi dell’autorimessa.

“Ho assistito alla caduta di 2 cittadini la scorsa settimana – afferma Giurintano – i quali, per fortuna, non hanno riportato ferite di alcuna natura. Ho deciso quindi di intervenire personalmente acquistando il dovuto materiale, chiedendo un aiuto ai ragazzi di ‘Basta volerlo’. Con la presenza del mercato settimanale e con la numerosa utenza, ho ritenuto doveroso mettere in sicurezza le due buche, onde evitare ulteriori episodi spiacevoli.”

Al termine delle operazioni, i volontari hanno installato in prossimità delle buche dei coni stradali per indicarne l’intervento.