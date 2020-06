Giovedì prossimo riaprono il museo diocesano e le terrazze della cattedrale

Non sarà d’obbligo la prenotazione

MONREALE, 18 giugno - Dopo il lungo lockdown, il prossimo giovedì 25 giugno riapre anche il Museo diocesano di Monreale e con esso saranno di nuovo fruibili i percorsi della Cattedrale con le terrazze e la Cappella Roano.

Certamente questa è una di quelle notizie che ci raccontano il ritorno alla normalità perché La funzione dei Musei diocesani ha anche una valenza didattica che infatti non si è fermata utilizzando strumenti telematici della didattica a distanza.

Il museo riapre con l’applicazione dei disposti e l’utilizzo dei dispositivi anti-Covid, emanati dalle autorità nazionali e regionali, al fine di garantire una visita in assoluta sicurezza che già i notevoli ampi spazi assicurano di per sé. Nella prima fase della riapertura il museo osserverà i seguenti orari:

Giovedì e venerdì: dalle 9 alle 13; sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30. Non sarà d’obbligo la prenotazione.